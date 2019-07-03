"Карпати" отримають 350 тисяч за гравця, який перебував у них в оренді

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Мартін Онгла
Мартін Онгла / ФК "Карпати"

На початку 2019 року львівські "Карпати" орендували півзахисника Мартіна Онгла. Та влітку гравець може змінити клуб.

Права на Мартіна Онгла належать іспанській "Гранаді". Саме в цього клубу "Карпати" орендували півзахисника до кінця 2019 року. Та в послугах гравця зацікавлений бельгійський "Антверпен". Тож "Гранаді" доведеться достроково розірвати угоду з "Карпатами", щоб продати футболіста у бельгійський клуб.

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За даними журналіста Кирила Крижановського, "Карпати" за дострокове розірвання угоди отримають 350 тисяч євро.

Варто додати, що Онгла не повернувся до Львова після відпустки. Гравця немає у списку гравців, які грали товариські матчі. За даним журналіста, півзахисник вже відправився на медогляд до "Антверпена".

Онгла за "Карпати" зіграв у 15 матчах, в яких забив 2 голи.

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Теги: Футбол Спорт Трансфери ФК Карпати
Джерело: 24 канал
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