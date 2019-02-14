"Карпати" підписали чергового легіонера

Львівські "Карпати" офіційно підписали контракт з 30-річним французьким гравцем івуарійського походження Абдулом Карімом Йодою.

Тривалість угоди становить два з половиною роки. Вінгер гратиме під 74 номером, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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Йода є вихованцем швейцарського "Серветта". Після трьох сезонів у "Серветті" перебрався в інший швейцарський клуб – "Сьон". У складі цієї команди дебютував у Лізі Європи та виграв Кубок Швейцарії.

Карім Йода - гравець Карпат. Контракт підписано на 2,5 роки #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/n25db8jYBV — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 14 февраля 2019 г.

У вересні 2013-го став гравцем румунської "Астри". В команді з міста Джурджу провів один сезон, зате знову виграв Кубок. У липні 2014-го став гравцем іспанського "Хетафе", який виступав у Прімері. У першому сезоні забив 4 голи. У січні 2017-го перейшов у "Альмерію". Донедавна грав за ще один іспанський клуб "Реус Депортіу".

Раніше "Карпати" оголосили про оренду камерунського футболіста Мартіна Хонгла. Водночас лави "левів" покинув 20-річний Орест Лебеденко. Він став гравцем іспанського клубу "Луго".

Також "Карпати" покинув Мар'ян Швед, який продовжить кар'єру в шотландському "Селтіку". Гравець уже підписав контракт, але переїде в Шотландію влітку.

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