"Карпати" підписали чергового легіонера

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Абдула Карім Йода
Абдула Карім Йода / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" офіційно підписали контракт з 30-річним французьким гравцем івуарійського походження Абдулом Карімом Йодою.

Тривалість угоди становить два з половиною роки. Вінгер гратиме під 74 номером, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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Йода є вихованцем швейцарського "Серветта". Після трьох сезонів у "Серветті" перебрався в інший швейцарський клуб – "Сьон". У складі цієї команди дебютував у Лізі Європи та виграв Кубок Швейцарії.

 

 

У вересні 2013-го став гравцем румунської "Астри". В команді з міста Джурджу провів один сезон, зате знову виграв Кубок. У липні 2014-го став гравцем іспанського "Хетафе", який виступав у Прімері. У першому сезоні забив 4 голи. У січні 2017-го перейшов у "Альмерію". Донедавна грав за ще один іспанський клуб "Реус Депортіу".

Раніше "Карпати" оголосили про оренду камерунського футболіста Мартіна Хонгла. Водночас лави "левів" покинув 20-річний Орест Лебеденко. Він став гравцем іспанського клубу "Луго".

Також "Карпати" покинув Мар'ян Швед, який продовжить кар'єру в шотландському "Селтіку". Гравець уже підписав контракт, але переїде в Шотландію влітку.

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Трансфери
Джерело: 24 Канал
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