"Карпати" підписали ще двох легіонерів

Львівські "Карпати" напередодні матчу з київським "Динамо" в рамках 1-го туру УПЛ підсилилися новими футболістом. У табір "левів" перейшли два легіонери.

"Зелено-білі" підписали контракт з 18-річним нападником Кірилом Кіриленка. Білорус виступатиме у Львові під 95 номером. Тривалість контракту – 3 роки, інформує сайт "Карпат".

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Кіриленко народився 8 жовтня 2000 року в Мінську (Білорусь). У 2017-му році підписав контракт з "Динамо-Брест". У складі цієї команди дебютував у елітному білоруському дивізіоні в 16-річному віці. Виграв з "Динамо-Брест" Кубок та Суперкубок Білорусі.

На початку 2019-го став гравцем чемпіона країни, борисовського БАТЕ. Викликається до юнацької збірної Білорусі.

Черговим новачком львів'ян став хорватський атакувальний півзахисник Фране Войковіц. Тривалість контракту 22-річного футболіста з "левами" 2 роки.

Войковіц народився 20 грудня 1996 року у Спліті (Хорватія). Розпочав займатися футболом у рідному місті в ФК "Хайдук". У складі цієї команди дебютував на професіональному рівні.

У вересні 2017-го став гравцем "Цибалії", а потім перебрався у ще один хорватський клуб "Рудеш". Викликався до збірних Хорватії різного віку, зокрема юнацької та молодіжної.

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