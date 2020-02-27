24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

"Карпати" підсилилися українським захисником Василем Приймою, що виступав в Італії

- Читать новость на русском
Василь Прийма / ФК "Карпати"

Футбольний клуб "Карпати" уклав угоду із захисником Василем Приймою. За новий клуб гравець виступатиме до кінця сезону.

28-річний футболіст виступатиме за "Карпати" під номером "44".

До слова: В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професійного футболіста

"Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби. Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького «Металурга». Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї", – розповів Василь Прийма після підписання угоди з клубом.

  • Василь Прийма народився 10 червня 1991 року в селі Ліс Яворівського району Львівської області.
  • Футболом розпочав займатися в Новояворівську, але згодом переїхав до Києва.
  • На професійному рівні дебютував у складі донецького "Металурга" у вересні 2008 року. Загалом провів за донеччан 7 сезонів і зіграв понад сотню матчів у Прем’єр-лізі.
  • У жовтні 2015 року захисник перебрався в італійський клуб "Торіно", який виступав у Серії А. Проте в елітному італійському дивізіоні зіграв свій перший матч у складі іншої команди – "Фрозіноне", куди перейшов на умовах оренди.
  • Влітку 2017 року повернувся в Україну, де підписав контракт з луганською "Зорею". Після двох неповних сезонів у цій команді переїхав до Білорусі, де поповнив лави солігорського "Шахтаря".
  • Взимку 2020 року став вільним агентом.
  • Виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.
  • Став шостим новачком "Карпат" в зимове міжсезоння. Перед тим контракти з клубом підписали воротар Антон Каніболоцький, захисник Андро Гіоргадзе, півзахисники Олексій Хахльов та Геннадій Пасіч, а також нападник Матар Діейє.
Коронавірус в Італії: 14 людей померли, кількість хворих значно зросла
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:16 Бенфіка – Шахтар: анонс вирішального матчу Ліги Європи
Михайло Гема
сьогодні 10:10 Красиві та талановиті: найпривабливіші українські футзалістки – фото
Софія Кулай
сьогодні 07:40 "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Юрій Семенюк
26 лютого 20:01 Стартував перепродаж квитків на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема
26 лютого 16:10 Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук