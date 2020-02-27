"Карпати" підсилилися українським захисником Василем Приймою, що виступав в Італії

Футбольний клуб "Карпати" уклав угоду із захисником Василем Приймою. За новий клуб гравець виступатиме до кінця сезону.

28-річний футболіст виступатиме за "Карпати" під номером "44".

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"Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби. Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького «Металурга». Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї", – розповів Василь Прийма після підписання угоди з клубом.