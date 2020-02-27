"Карпати" підсилилися українським захисником Василем Приймою, що виступав в Італії
Футбольний клуб "Карпати" уклав угоду із захисником Василем Приймою. За новий клуб гравець виступатиме до кінця сезону.
28-річний футболіст виступатиме за "Карпати" під номером "44".
До слова: В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професійного футболіста
"Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби. Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького «Металурга». Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї", – розповів Василь Прийма після підписання угоди з клубом.
- Василь Прийма народився 10 червня 1991 року в селі Ліс Яворівського району Львівської області.
- Футболом розпочав займатися в Новояворівську, але згодом переїхав до Києва.
- На професійному рівні дебютував у складі донецького "Металурга" у вересні 2008 року. Загалом провів за донеччан 7 сезонів і зіграв понад сотню матчів у Прем’єр-лізі.
- У жовтні 2015 року захисник перебрався в італійський клуб "Торіно", який виступав у Серії А. Проте в елітному італійському дивізіоні зіграв свій перший матч у складі іншої команди – "Фрозіноне", куди перейшов на умовах оренди.
- Влітку 2017 року повернувся в Україну, де підписав контракт з луганською "Зорею". Після двох неповних сезонів у цій команді переїхав до Білорусі, де поповнив лави солігорського "Шахтаря".
- Взимку 2020 року став вільним агентом.
- Виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.
- Став шостим новачком "Карпат" в зимове міжсезоння. Перед тим контракти з клубом підписали воротар Антон Каніболоцький, захисник Андро Гіоргадзе, півзахисники Олексій Хахльов та Геннадій Пасіч, а також нападник Матар Діейє.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі