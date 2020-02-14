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"Карпати" погодилися на створення народної команди у Львові

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Керівництво "Карпат" погодилося на ствоврення народної команди / ФК "Карпати"

Керівництво футбольного клубу "Карпати" пристало на пропозицію Львівської міської ради щодо створення у місті народної команди на базі клубу.

Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради проголосували за те, щоб була створена "Народна команда "Карпати". Її мають створити на основі ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати". 

Керівництво клубу повинно було передати у власність територіальної громади міста корпоративні права. Натомість міська влада гарантувала продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок навколо стадіону.

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"ФК "Карпати" офіційно повідомляє, що корпоративні права будуть безкоштовно передані у власність громади міста, як цього і вимагає текст ухвали", – йдеться в повідомленні клубу.

Тепер рішення про остаточне створення "Народної команди "Карпати" мають прийняти депутати на сесії ЛМР. Відбудеться це, скоріш за все, у квітні 2020 року.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Львова ФК Карпати
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