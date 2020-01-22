"Карпати" покинув вже дев'ятий футболіст з початку 2020 року

Львівські "Карпати" продовжують відпускати гравців. З початку 2020 року вже дев'ять гравців покинуло команду.

Черговим вже колишнім гравцем команди став воротар Роман Підківка. Інформація про те, що гравець покинув "Карпати" розміщена на офіційних соцмережах клубу, однак поки не на офіційному сайті.

До слова: Львівські "Карпати" – як команда опинилася на краю провалля

Як йдеться в повідомленні, "Карпати" за взаємної згоди з голкіпером Романом Підківкою припинили дію контракту футболіста.

В цьому сезоні Підківка провів за "Карпати" 10 матчів в чемпіонаті. Він є вихованцем клубу, дебютувавши за команду у 2013 році. Однак у сезоні 2018/19 виступав за "Арсенал-Київ". Хоча після вильоту київської команди з УПЛ, повернувся до Львова. Загалом за "Карпати" він зіграв у 57 матчах, пропустивши 82 голи.

Підківка став дев’ятим футболістом, який покинув "Карпати" з початку 2020 року. Першим став нападник Крістіан Понде. Після цього пішов Франціско Ді Франко – його продали у "Дніпро-1" (сума трансферу не повідомляється). А 21 січня за один день команда розпрощалася одразу з п’ятьма гравцями – захисники Олександр Кучер, Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун та півзахисник Назар Вербний покинули клуб як вільні агенти, а Олексія Гуцуляка продали в чернігівську "Десну". Нападник Мелвін Лоренцен пішов з клубу ще наприкінці 2019 року.