"Карпати" пояснили, чому транслюватимуть свої матчі на каналі "2+2"

Львівські "Карпати" перед початком нового футбольного сезону спричинили до скандалу. Причина – команда спочатку проголосувала за єдиний телепул, але згодом відкликала свій голос.

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Матчі "Карпат" у чемпіонаті мав транслювати канал "Футбол 1/2". І перша домашня гра львів'ян проти "Динамо" у середу, 31 липня, була в програмі саме цього каналу. Та за день до матчу стало відомо, що цю гру буде транслювати канал "2+2". Причину такого рішення пояснив виконавчий директор "зелено-білих" Ростислав Ящишин.

"Наш клуб неодноразово висловлював позицію щодо єдиного телевізійного пулу та щодо комерційної пропозиції від каналів-трансляторів. Ми все ж виступали за єдність, тому на зборах Ліги віддали свій голос "за" створення телепулу, однак, на виході отримали суму удвічі меншу, аніж було озвучено раніше. Причина дуже проста – чотири клуби не вступили до пулу, тож канал-транслятор зменшив свою пропозицію на 50%. Відповідно, ті клуби, які залишилися у пулі, замість можливості поповнити свій бюджет, отримали недоїдки. Оскільки фінансової вигоди від контракту з УПЛ не спостерігалося, наш клуб був змушений пристати на альтернативну пропозицію, при тому цікавішу, з комерційної точки зору. Ми побачили, що керівництво "2+2" максимально зацікавлене до співпраці з "Карпатами", готове до діалогу та компромісу", – йдеться в заяві Ростислава Ящищина.

При цьому у "Карпатах" запропонували УПЛ ще на сезон залишити клубам право самим продавати телеправа (хоча перед цим команди на зборах проголосували за передачу прав УПЛ).