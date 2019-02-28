"Карпати" представили промо-відео до дербі з "Львовом"

60 Читать новость на русском
"Карпати" представили промо-відео до дербі з "Львовом"

У неділю, 3 березня, відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів". До цього матчу у "Карпатах" створили промо-відео.

У цьому відео у клубі закликають фанатів прийти та підтримати свою команду. А також нагадують моменти двох матчів 10-літньої давності, коли у чемпіонаті України "зелено-білі" двічі перемогли суперників –2:4 (на виїзді) та 2:1 (вдома). За підсумками того сезону "Львів" вилетів з УПЛ.

Відео промо-матчу Карпати – Львів

Матч першого кола цього сезону між "Львовом" та "Карпатами" закінчився з рахунком 1:1.

Читайте також: Львівське дербі: матч крові та полум’я

Після 19-ти турів "Карпати" посідають 9-те місце у турнірній таблиці. В їх активі 20 набраних очок. "Львів" якраз над ними з відривом у три очки. Обидві команди претендують на потрапляння у топ-6 за підсумками першої частини чемпіонату.

blog_ava
Пакистан провів обстріли на кордоні з Індією, – ЗМІ
сьогодні
305
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Карпати ФК Львів УПЛ
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хемілтон розповів, у яких перегонах хоче спробувати себе, окрім Формули-1
27 лютого 18:06 Хемілтон розповів, у яких перегонах хоче спробувати себе, окрім Формули-1
55
Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото
27 лютого 13:04 Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото
1099
Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
27 лютого 09:33 Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
309
Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Крива
27 лютого 09:02 Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 480
Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
26 лютого 20:03 Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
1247
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук