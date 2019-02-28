"Карпати" представили промо-відео до дербі з "Львовом"

У неділю, 3 березня, відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів". До цього матчу у "Карпатах" створили промо-відео.

У цьому відео у клубі закликають фанатів прийти та підтримати свою команду. А також нагадують моменти двох матчів 10-літньої давності, коли у чемпіонаті України "зелено-білі" двічі перемогли суперників –2:4 (на виїзді) та 2:1 (вдома). За підсумками того сезону "Львів" вилетів з УПЛ.

Відео промо-матчу Карпати – Львів

Матч першого кола цього сезону між "Львовом" та "Карпатами" закінчився з рахунком 1:1.

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Після 19-ти турів "Карпати" посідають 9-те місце у турнірній таблиці. В їх активі 20 набраних очок. "Львів" якраз над ними з відривом у три очки. Обидві команди претендують на потрапляння у топ-6 за підсумками першої частини чемпіонату.