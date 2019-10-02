"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами

Футбольний клуб "Карпати" представив інвестиційно-патріотичний проєкт "народної команди". У ньому передбачено масштабну реконструкцію стадіону "Україна", залучення нових інвестицій. А також ймовірне об'єднання з двома іншими львівськими клубами.

Інвестиційний проєкт називається "Карпати"-2020. Хоча описані у ньому умови триватимуть значно довше. Так, передбачено масштабну реконструкцію стадіону "Україна". Очікується, що на стадіоні буде лише 15 тисяч місць (зараз – 28 тисяч місць). Натомість там будуть реабілітаційний центр для спортсменів-професіоналів, заклад харчування, офісні приміщення футбольного клубу "Карпати", клубна спортивна школа, клубний музей, готель, спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом, іншими спортивними видами масового напрямку, лікувально-процедурні приміщення, масажні, сауни, зал для ігрових видів спорту з трибунами на 1000 глядачів, заклади громадського харчування, банкетні зали, розважальні клуби, сувенірні магазини тощо.

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Клуб планує побудувати поруч зі стадіоном тренувальні поля, а також реконструювати інший львівський стадіон "Прогрес".

Кошти на це все клуб планує отримати від інвесторів.

"Проєкт "Народна команда «Карпати" – це не лише проєкт, пов’язаний з футболом, а фактично один з проєктів, покликаний забезпечити перетворення Львівщини на потужний освітній, науковий, спортивний та бізнесовий центр. Важливим моментом у реалізації проєкту є поштовх для виходу місцевих підприємств на європейські та азійські ринки. Загальновідомим є інтерес до інвестицій у європейський футбол з боку компаній Китаю, Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару, Малайзії тощо", – йдеться в представленому проєкті.

При цьому інвесторами клубу можуть виступити два інші львівські футбольні клуби – "Рух" та "Львів".

"Якщо об’єднати ресурси і можливості усіх трьох клубів навколо бізнес-моделі, запропонованої вище, а можливо, долучити до неї й інших потужних бізнесменів, усі учасники від цього лише виграють. Абсолютно неважливо при цьому, хто де-юре керуватиме клубом – модель співволодіння та корпоративного ухвалення стратегічних та поточних рішень можна детально прописати і затвердити. Головне при цьому, що Західна Україна отримає настільки потужний клуб, який вже незабаром претендуватиме на першість у внутрішньому чемпіонаті, і стане грізною силою на європейському рівні», – переконані автори проєкту.

Детальніше з проєктом можна ознайомитися за посиланням.