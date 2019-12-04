"Карпати" розірвали контракт з німецький нападником, який пробув у клубі місяць

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Мелвін Лоренцен покинув "Карпати" / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" офіційно оголосили про розірвання контракту з 25-річним форвардом Мелвіном Лоренценом.

Про причини розірвання контракту не повідомляється, угода розірвана за взаємною згодою сторін.

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Лоренцен перейшов у стан "зелено-білих" в кінці вересня цього року на правах вільного агента. В українській Прем'єр-лізі провів чотири матчі, у яких не відзначився результативними діями.

Німецький футболіст є вихованцем "Вердера", грав за першу і другу команду. Останні два сезони гравець провів в системі голландського "АДО Ден Хаг", за який провів 43 матчі і забив 3 голи.

Наразі "Карпати" знаходяться на 11 місці турнірної таблиці УПЛ. У львів'ян 11 очок – стільки ж у останньої "Ворскли".

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати
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