"Карпати" розірвали угоду з легендарним захисником збірної України

Львівські "Карпати" продовжують прощатися з гравцями у зимове міжсезоння. Цього разу клуб розірвав угоди одразу з чотирма гравцями.

Після втрати нападника Крістіана Понде та трансферу півзахисника Франціско Ді Франко в "Дніпро-1", клуб за взаємною згодою сторін припинив дію контрактів чотирьох футболістів. Серед них і захисник Олександр Кучер. 37-річний екс-захисник збірної України став гравцем "зелено-білих" на початку серпня 2019 року. Важка травма завадила досвідченому оборонцю повноцінно відіграти у першій половині сезону (4 матчі в основному складі).

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Олександр Кучер виграв усі внутрішні українські трофеї у складі донецького "Шахтаря", а також Кубок УЄФА та брав участь у Лізі чемпіонів. Зіграв 57 матчів за національну збірну України. У своєму першому офіційному матчі за збірну проти Шотландії забив переломний гол після подачі кутового. Тоді українці перемогли 2:0 (другий гол забив Шевченко з пенальті на 89-й хвилині) у відборі на Євро-2008. Учасник Євро-2012 та Євро-2016.

Ще три гравці, які покинули "Карпати" – захисники Олексій Ковтун та Сергій Вакуленко, а також півзахисник Назар Вербний.

Олексій Ковтун приєднався до складу "левів" у 2018 році, провівши загалом за "Карпати" 22 поєдинки у Прем'єр-лізі. Сергій Вакуленко став гравцем львів’ян у минуле літнє міжсезоння, провівши за "Карпати" 16 матчів. "Карпатівський" вихованець Назар Вербний дебютував в основному складі "левів" у 2016 році, і загалом одягав зелено-білу футболку у 49 матчах УПЛ.