Карпати – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Карпати – Шахтар: де дивитися онлайн матч 2 листопада 2019
Карпати – Шахтар дивитися онлайн

У суботу, 2 листопада, львівські "Карпати" зіграють проти донецького"Шахтаря". Цей матч можна буде переглянути на стадіоні, а також по телебаченні та онлайн.

Домашні матчі "Карпат" в чемпіонаті України показує телеканал "2+2". Саме на ньому і покажуть матч "Карпати" – "Шахтар". Трансляція розпочнеться о 13:55, сама гра – о 14:00.

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Матч "Карпати" – "Шахтар" онлайн можна буде переглянути на youtube-каналі Football Hub. Це буде та ж трансляція, що і на каналі. Також онлайн-трансляція буде доступна на сайті Спор24 ближче до початку матчу.

Нагадаємо, "Карпати" перед цим матчем займають 10-е місце в турнірній таблиці. Вони випереджають дві останні команди – "Львів" та "Ворсклу" – на два очки. Натомість "Дніпро-1" та "Олімпік", які на восьмому та дев'ятому місцях. випереджають їх на одне очко.

Щодо "Шахтаря", то команда на першому місці з 34 очками. "Гірники" випереджають друге "Динамо" на 10 очок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Карпати
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