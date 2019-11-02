Карпати – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Львівські "Карпати" приймають донецький "Шахтар". Матч у Львові на стадіоні "Україна" в суботу, 2 листопада, розпочнеться о 14:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Перед цим матчем команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. "Шахтар" посідає перше місце, у той час як "Карпати" – серед аутсайдерів.
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За "Карпати" в цьому матчі не зможе зіграти воротар Олег Кудрик згідно з орендною угодою. В "Шахтаря" теж не обійшлося без втрат. На матч до Львова команда відправилася без Андрія Пятова, Марлоса та Євгена Коноплянки.
Онлайн-трансляція матчу Карпати – Шахтар
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