Карпати – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Київське "Динамо" перший матч чемпіонату зіграє у Львові проти "Карпат". Матч у середу, 31 липня, можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Трансляція матчу "Карпати" – "Динамо" викликала черговий скандал в українському футболі. Все через те, що львівський клуб в останній момент вирішив продати свої права на показ матчів каналу "2+2". Хоча канал "Футбол 1" вже запустив анонс цього матчу. А в програмах обох каналів ("2+2" та "Футбол 1") стоїть трансляція цього матчу.

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Відтак гру можна буде подивитися на телеканалі "2+2" (це точно). Чи проведе трансляцію "Футбол 1" – невідомо. При цьому на сайті Oll.tv, де онлайн транслюються матчі з каналів "Футбол 1/2", матчу "Карпати" – "Динамо" немає в переліку.

Дивитися онлайн матч "Карпати" – "Динамо" можна буде на youtube-каналі Football Hub. Посилання на трансляцію буде доступно ближче до початку матчу.

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Онлайн-трансляція матчу буде і на Спорт24. Посилання теж буде доступне перед початком матчу.