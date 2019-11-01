Карпати – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У суботу, 2 листопада, львівські "Карпати" прийматимуть донецький "Шахтар". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Карпати – Шахтар: прогноз

Попереднім суперником і "Карпат", і "Шахтаря" було "Динамо". Обидва матчі відбулися в Києві, але закінчилися для обох команд по-різному. "Карпати" неочікувано зіграли внічию в чемпіонаті (а могли й виграти). А "Шахтар" хоч теж і зіграв внічию в основний час, в екстратаймі поступився киянам в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Як це було: "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео

Попри те, що матч "Шахтаря" був серед тижня, а "Карпати" в цей час готувалися до гри, саме "гірники" є фаворитами матчу. Коефіцієнт на їх перемогу коливається в районі 1,17. Натомість перемога "Карпат" в рідних стінах отримала коефіцієнт від 12,00 до 17,50.

Нагадаємо, матч "Карпати" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 2 листопада. Початок матчу о 14:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Варто додати, що "Шахтар" виграв дев'ять з десяти останніх матчів проти "Карпат". Востаннє "зелено-білі" відбирали очки в суперників ще 30 травня 2015 року, коли на виїзді зіграли внічию 2:2. Перемагали ж "Карпати" ще давніше – 13 вересня 2013 року вдома 3:2. До слова, в цих двох матчах за "Шахтар" зіграв Олександр Кучер, який тепер виступає за "Карпати".

Прогноз Favorit

Саме вони дають найнижчий коефіцієнт на перемогу "Карпат" – 12.00. Перемога "Шахтаря" оцінена в 1,15. Нічия у матчі – 10,00.

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Щодо кількості голів, то експерти очікують близько трьох. Так, ставка на "тотал матчу більше 3,0" – 1,72. Натомість "тотал матчу менше 3,0" отримав аж 2,13. Однак щодо діапазону голів, то "кількість голів у матчі 2-3" оцінено коефіцієнтом 2,25, а "кількість голів у матчі 4-6" – лише 1,93.

Та тут варто відзначити, що шанс забити мають більше "гірники". "Індивідуальний тотал більше 1,0 Шахтар" – лише 1,01. Для "Карпат" "індивідуальний тотал більше 1,0" – 4,8.

Прогноз 1xbet

Їх експерти оцінили перемогу "Карпат" коефіцієнтом 16. Перемога "Шахтаря" – 1,17. Нічия – 7,5.

На те, що глядачі побачать голи у ворота обох команд – 2,39. На те, що такого не станеться – 1,3. При цьому є ймовірність, що голи будуть забиті в обох таймах – 1,47 на це. Ставка на те, що такої події не станеться – 2,55.

Прогноз Parimatch

Вони дають найвищий коефіцієнт на перемогу "Карпат" – 17,5. Перемога "Шахтаря" майже без змін – 1,16. Нічия – 7,60.

Щодо переможця матчу і загальний тотал, то "перемога Карпат і тотал більше 2,5" – 24, а "перемога "Карпат і тотал менше 2,5" – 23. Натомість "перемога Шахтаря та тотал більше 2,5" – лише 1,59, а "перемога Шахтаря та тотал менше 2,5" – 3,70.