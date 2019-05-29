"Карпати" та "Чорноморець" зіграють перехідні матчі, "Арсенал" вилетів у Першу лігу

В УПЛ зіграли останні матчі сезону 2018-2019 у нижній шістці. Відтак визначилися команди, які зіграють перехідні матчі. А також головний невдаха сезону.

Матч відзначилися чималим драматизмом та дещо неочікуваним розв'язком. Лише "Ворскла" та "Десна" могли грати у своє задоволення. І заради кубка престижу. Натомість в останньому турі визначалася доля чотирьох команд.

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Ще перед матчами склалася наступна ситуація:

"Олімпіку" треба було не програти "Ворсклі", щоб залишитися в УПЛ.

"Карпати" мали перемагати "Арсенал-Київ", і очікувати на поразку "Олімпіка", щоб піднятися на дев'яте місце та уникнути перехідних матчів. При цьому львів'янам треба було перемагати з різницею у два м'яч (або очікувати, що з такою різницею програє "Олімпік").

"Чорноморець" мав вигравати у "Десни", щоб не вилетіти в Першу лігу. Одесити могли зіграти у нічию чи програти, за умови, що програвав "Арсенал-Київ". Але команда все одно не уникала б перехідних матчів.

"Арсенал-Київ" мав лише перемагати, і сподіватися на поразку "Чорноморця", щоб покинути останнє місце. Тоді б команда грала перехідні матчі.

Вже на 4-ій хвилині зустрічі "Арсенал" забив "Карпатам", а "Ворскла" – Олімпіку". Тож кияни піднімалися на 11-те місце, на останнє опускався "Чорноморець". "Карпати" та "Олімпік" поки залишалися на своїх місцях.

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Та ще до перерви "Карпати" забили тричі, а "Ворскла" теж забила другий гол. Тож вже "Карпати" піднімалися на дев'яте місце (відповідно "Олімпік" опускався на десяте місце), "Арсенал" знову був 12-им.

На 62-ій та 73-ій хвилинах "Чорноморець" двічі забив "Десні" та закріплювався на 11-у місці. Тепер "Арсеналу" перемога над "Карпатами" не допомагала зберегти місце в УПЛ.

На 76-ій та 82-ій хвилинах Дегтярьов двічі забив у ворота "Ворскли" та зрівняв рахунок. "Олімпік" повертався на дев'яте місце.

Фінальні свистки зафіксували:

Арсенал-Київ – Карпати 2:3

Ворскла – Олімпік 2:2

Чорноморець – Десна 3:0

Тож "Олімпік" залишився на дев'ятому місці та уник перехідних матчів. За місце в УПЛ зіграють "Карпати" та "Чорноморець". Львів'яни зіграють проти луцької "Волині", а одесити – проти "Колоса" з Ковалівки. Перші матчі відбудуться 4 червня на полі команд УПЛ. Матчі-відповіді – 8 червня.

Арсенал-Київ" вилетів до Першої ліги. Його місце в УПЛ займе "Дніпро-1".