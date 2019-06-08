"Карпати" в більшості дотиснули "Волинь" та зберегли прописку в УПЛ

Львівські "Карпати" в драматичному матчі в Луцьку перемогли "Волинь" за право виступати в Прем'єр-лізі України.

Волинь – Карпати 1:3

Голи: Кожанов, 42 – Кльоц, 37, Понде, 82 (пен.), Мірошніченко, 90+5

Вилучення: Сімінін, 70 (Волинь)

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Після першого матчу у Львові, який завершився нічиєю 0:0, поєдинок у Луцьку більш активно розпочали гості. Уже на 5-й хвилині гол міг забити Кльоц. Футболіст "Карпат" небезпечно пробив здалеку й тільки чудова реакція Неділька врятувала "Волинь" від пропущеного голу. Неділько витягнув м'яч з-під поперечини. Старт матчу залишився за "левами", проте засмутити голкіпера "Волині" їм не вдалося.

Ближче до середини тайму "хрестоносці" вирівняли гру й навіть почали створювати небезпечні моменти біля воріт Кучинського. На 21 хвилині Бартуловіч пробивав з середньої дистанції й воротар врятував львів'ян. Надзвичайно небезпечно у штрафному "Карпат" було на 24 хвилині. М'яч заметушився у воротарському гостей. Волошинович міг замикати на дальній стійці, пробиваючи зльоту, але гостям все ж вдалося відбитися.

Ближче до завершення першого тайму "Карпати" забили перший гол у протистоянні. Кльоц неймовірним ударом зі штрафного не залишив шансів воротареві "Волині" – 0:1. Та через 5 хвилин "хрестоносці" зрівняли рахунок. Кожанов, який колись грав за "Карпати", ударом головою замкнув навіс у штрафний.

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Після перерви "Карпати" віддали ініціативу "Волині" й перейшли на контратакувальну гру. Результат 1:1 був вигідніший саме "Карпатам", оскільки вони забили гол на виїзді. "Волині", щоб вийти в УПЛ потрібно було обов'язково забивати. Підопічні Андрія Тлумака агресивно розпочали другий тайм. Розкішний момент мав Волошинович, але з близької відстані пробив вище воріт.

На 69 хвилині "Карпатам" знову пощастило. Бартулович прекрасним ударом поцілив у поперечину. Удару хорвата забракло декількох сантиметрів. Скрутним становище для господарів стало на 70 хвилині. Нерви не витримали в капітана команди Сергія Сімініна, який грубо зіграв проти футболіста "Карпат". Арбітр без вагань вилучив капітана господарів.

На 82 хвилині "Карпати" забили вдруге. Кльоц увірвався у штрафний гостей, де його збив Болденков. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Понде. "Волинь" відігратися не встигла. А в компенсований час "леви" провели третій гол. Масну крапку в матчі поставив Денис Мірошніченко.

Одразу після цього на поле вибігло декілька фанатів "Волині", які намагалися побити арбітра матчу. Тож суддя направився у підтрибунні приміщення. Фінальний свисток цього матчу так і не пролунав.

Таким чином, "Карпати" зберегли прописку в УПЛ. "Волинь" як мінімум ще один сезон проведе в Першій лізі.