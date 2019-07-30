"Карпати" виходять з єдиного телепулу, президент УПЛ хоче піти у відставку

Львівські "Карпати" планують вийти з єдиного телевізійного пулу під каналами "Футбол 1/2". Домашні матчі львів'ян буде транслювати канал "2+2".

Як повідомляє "ТаТоТаке", "Карпати" можуть відкликати свій голос за продаж прав каналам "Футбол 1/2", що зробить голосування УПЛ про телепул нелегітимним.

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Як відомо, вісім клубів чемпіонату України проголосували за створення телепулу. Якщо "леви" відкличуть свій голос, то буде 7 клубів, які проголосували "за". Для того, щоб голосування було легітимним потрібно вісім "за" (2/3 голосів).

"Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" і "Десна" не підтримали рішення про єдиний телепул.

Перший домашній матч УПЛ сезону 19/20 "Карпати" проведуть 31-го липня проти "Динамо". На цей момент канали "2+2" і "Футбол 1" внесли матч 1-го туру УПЛ у телепрограму на 31 липня.

У телепрограмі каналів "Футбол 1/2" назву матчу не вказано, однак на 19:25 заплановано початок трансляції матчу УПЛ. У цей час починається тільки зустріч "Карпат" і "Динамо".

Матч УПЛ "Карпати" – "Динамо" є також у програмі "2+2".

Журналіст Кирило Крижановський повідомляє, що президент УПЛ Томас Грімм хоче розірвати контракт з прем'єр-лігою і подати у відставку зі свого поста.

Зараз ведуться консультації та переговори. До кінця тижня ситуація з Гріммом і його роботою в Україні проясниться остаточно. З великою долею ймовірності можна стверджувати, що він покине свій пост.



На рішення Грімма вплинула ситуація з "єдиним пулом" – спочатку 4, а тепер вже 5 клубів відмовилися підкоритися УПЛ і укласти контракти з каналом "Футбол 1/2",

– написав Крижановський.

Телеканали "Футбол 1/2" та Українська Прем'єр-ліга досягли угоди про передачу медіа-прав на трансляції всіх матчів УПЛ. Таким чином, телеканали "Футбол 1/2" набувають статус Офіційного телетранслятора української Прем'єр-ліги.

Вони отримують ексклюзивні права на трансляції всіх матчів УПЛ терміном на три сезони – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Інші телеканали не мають права транслювати поєдинки чемпіонату України, оскільки їм можуть загрожувати судові позови від каналів "Футбол 1/2" та УПЛ.

"Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" та "Десна" мають персональні контракти з медіахолдингом "1+1" попри те, що права на трансляції їх матчів належать УПЛ, а не самим клубам.

Що таке єдиний телепул?Коли створювалася Прем'єр-ліга, Українська асоціація футболу передала всі права на телетрансляцію матчів клубам. Відтоді кожен клуб сам продає свої права каналам за тією ціною і на тих умовах, які влаштовують усі сторони. Цей же канал і знімає матчі.



Єдиний пул передбачає зовсім інший принцип. Клуби передають свої права посереднику (в цьому випадку – Прем'єр-лізі), та продає права каналам, а загальний виторг ділиться між клубами.