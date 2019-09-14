Карпати – Ворскла: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Карпати – Ворскла: дивитися онлайн матч 14 вересня 2019
Карпати – Ворскла онлайн / ФК "Карпати"

У суботу, 14 вересня, львівські "Карпати" зіграють проти полтавської "Ворскли" на власному полі. Онлайн-трансляція "біло-зеленого" дербі – на сайті Спорт24.

Сьомий тур УПЛ стартує після паузи на міжнародні матчі збірних. Для "Карпат" це буде перший офіційний поєдинок під керівництвом Романа Санжара. Нова команда тренера приймає у Львові "Ворсклу" Віталія Косовського.

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Перед цим матчем "Карпати" займають передостаннє місце в чемпіонаті. "Ворскла" на сьомому місці. Однак у випадку перемоги львів'ян, вони зуміють обійти суперника, адже між ними лише два очки різниці.

Онлайн-трансляція матчу Карпати – Ворскла

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати ФК Ворскла
Джерело: 24 канал
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