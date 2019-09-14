"Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео

Львівські "Карпати" перервали свою невдалу серію у домашніх матчах, обігравши полтавську "Ворсклу".

Карпати – Ворскла 2:1

Голи: Понде, 70 (пен), Мартінс, 80 – Баєнко, 41

Це було "зелено-біле" дербі. Але не лише цим матч привертав увагу. Роман Санжар дебютував на посаді головного тренера "Карпат" в офіційному матчі.

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Команди провели матч у запеклій боротьбі. "Карпати" прогнули нарешті перемогти вдома (востаннє вигравали ще у травні у матчі проти "Десни"). "Ворскла" ж намагалася піднятися у топ-6.

Полтавчани могли сподіватися на певну незіграність господарів у цьому матчі. І в одному з моментів мало не покарали "Карпати", але м'яч влучив у штангу.

Та саме "Ворскла" першою забила. Після подачі з флангу Назарина невдало зупинив м'яч у власному штрафному майданчику, і Баєнко в дотик відправив м'яч у ворота.

Відігралися "Карпати" вже у другому таймі. Команда багато атакувала, але завдати прицільного удару не могла. На допомогу прийшов арбітр, який призначив пенальті у ворота гостей – рукою зіграв Чеснаков. Пробивати пішов Понде, і чітко реалізував свій момент.

За мить арбітр міг знову призначати пенальті у ворота "Ворскли", коли м'яч влучив у руку. Але цього разу свисток промовчав.

Та за 10 хвилин "Карпати" таки забили другий гол. Після подачі з кутового Мартінс першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у ворота.

"Карпати" могли забивати і третій. Але у швидкій атаці м'яч влучив у перекладину. "Карпати" перемагають та піднімаються на шосте місце. "Ворскла" у другій половині турнірної таблиці.

Карпати – Ворскла відеоогляд матчу