"Карпати" розгромили "Ворсклу", забивши чотири голи: відео

Львівські "Карпати" другий етап УПЛ розпочинали матчем проти полтавської "Ворскли". І як і у першому матчі між цими командами у Полтаві 24 лютого 2019 року, "Карпати" забили чотири голи у ворота суперника.

Карпати – Ворскла 4:0

Голи: Понде, 27, Швед, 38, 62, Йода, 70 (пен.)

До цього матчу "Карпати" мали серію з 9 матчів без перемог на рідному стадіоні. Остання така датувалася ще 29 липня 2018 року, коли "Карпати" перемогли "Чорноморець" 1:0. Тоді ж востаннє львів'яни не пропускали на рідному стадіоні. І от серія була перервана.

Читайте також: Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ

На цей матч "Ворскла" прибула з новим головним тренером. Правда ще з приставкою в.о. Ним став Віталій Косовський після того, як Василь Сачко подав у відставку.

За весь матч "Ворскла" завдала лише два прицільні удари по воротах суперників. Сталися вони на початках кожного з таймів. Однак у першому таймі гравці "Карпат" заблокували удар, а у другому – врятував голкіпер Максим Кучинський.

Загалом початок матчу був не надто активний на моменти. Аж поки "Карпати" не забили. Мар'ян Швед віддав пас на хід Крістіану Понде, і нападник не змарнував свою нагоду.

А згодом забив сам Швед. Після подачі з кутового він першим зорієнтувався після подачі з кутового, і відправив м'яч у ворота.

"Ворскла" активно розпочала другий тайм, і навіть створила вже згаданий момент. Та після цього "Карпати" знову перевели гру від своїх воріт. І забили ще два голи.

До слова, квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна

Спочатку Швед чітко реалізував вихід на ворота Богдана Шуста, перекинувши голкіпера. Пас йому на хід віддав Карім Йода.

А вже згодом Понде збили у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Пробивати міг і Швед, який би тоді оформив хет-трик, і повторив би результат матчу у Полтаві на початку року. Та пробивати пішов Йода, і не залишив шансів голкіперу.

До кінця матчу "Карпати" були ближчі до п'ятого голу, аніж "Ворскла" до того, щоб забити гол престижу. Та більше глядачі на трибунах забитих голів не побачили.