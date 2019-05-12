"Карпати" врятували нічию проти "Ворскли" завдяки голу наприкінці матчу: відео

У біло-зеленому дербі між полтавською "Ворсклою" та львівськими "Карпатами" у неділю, 12 травня, переможця так і не було виявлено. Кожна з команд забила по одному голу, і команди занесли собі в актив по одному очку.

Ворскла – Карпати 1:1

Голи: Ребенок, 16 – Дебелко, 88

Попередні два матчі між цими командами у 2019 році закінчувалися з однаковим рахунком – 4:0 на користь "Карпат". П'ять з восьми голів забив Швед. Але півзахисник "Карпат" більше не зіграє за команду. У попередньому матчі він отримав червону картку, і після цього відправився до свого нового клубу – "Селтіка".

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Матч у Полтаві розпочався під зливою. Але поле витримало ці навантаження, тож гравці мали змогу продемонструвати свою майстерність. Але з цим у першому таймі не надто склалося. За перші 45 хвилин обидві команди лише по одному разу пробивали в площину воріт суперника. Та саме "Ворсклі" цей удар приніс результат. На 16-ій хвилині Ребенок пішов виконувати штрафний удар. М'яч летів на не надто зручній висоті для голкіпера. Так ще й ніхто з гравців не зумів його вибити. Відтак той залетів у кут воріт.

Відповіли на це "Карпати" моментом Понде. Але прийнявши та обробивши м'яч у штрафному майданчику суперників, нападник не зумів поцілити в ціль.

Львів'яни могли забивати і після моменту Йоди. М'яч перелітав через голкіпера вздовж лінії воріт, але на дальній штанзі його підстрахували захисники та вибили м'яч.

Значно цікавіше виглядав другий тайм. "Карпати" намагалися відігратися, а "Ворскла" втримати позитивний результат і за можливості забити ще. Краще вийшло у перших. "Карпати" більше атакували, але довести ці атаки до логічного завершення не вдавалося. Хоча небезпечно пробивали той же Понде (цього разу цілий у нижній кут воріт, але воротар врятував) та Ді Франко (м'яч після його удару Ткаченко у стрибку перевів на кутовий).

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Та все ж "Карпати" таки зрівняли рахунок. Коли матч наближався до кінця, Дебелко у падінні замкнув простріл з флангу. За мить нападник міг оформлювати дубль та приносити перемогу "Карпатам". Та цього разу йому не дали замкнути аналогічний простріл з іншого флангу.

"Ворскла" залишилася на восьмому місці у турнірній таблиці. "Карпати" й далі десяті, у зоні перехідних матчів.