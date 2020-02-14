"Карпати" втратили перемогу в грі з "Динамо" Мілевського та Хачереді: відео
Львівські "Карпати" завершують підготовку до другої половини сезону. На тренувальному зборі в Туреччині "зелено-білі" втратили перемогу в грі з "Динамо" Брест.
Карпати – Динамо Брест
Голи: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савіцкий, 83
Це важливо: "Карпати" погодилися на створення народної команди у Львові
За львівські "Карпати" у грі з білорусами зіграли: воротарі Каніболоцький та Кудрик, Дубінчак, Слива, Халл, Гіоргадзе, Веремієнко, Мартінс, Кльоц, Назарина, Притула, Тлумак, Лях, Лейоус, Танчик, Геннадій Пасіч, Матар та Бойчук.
Натомість у складі "Динамо" Бресту зіграли українці Євген Хачереді, Олександр Нойок та Артем Мілевський, який вивів команду на поле як капітан.
У першому таймі "Карпати" провели два голи – відзначилися Танчик та Матар.
Наприкінці другої половини гри "леви" втратили перемогу, пропустивши 2 голи за 5 хвилин.
Карпати – Динамо Брест відео повного матчу
- Перший офіційний матч у 2020 році "Карпати" проведуть у неділю, 23 лютого.
- У Львові "зелено-білі" приймуть "Дніпро-1" у рамках чемпіонату України.
- Після 18 турів УПЛ "Карпати" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.