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"Карпати" втратили перемогу в грі з "Динамо" Мілевського та Хачереді: відео

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Карпати – Динамо Брест / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" завершують підготовку до другої половини сезону. На тренувальному зборі в Туреччині "зелено-білі" втратили перемогу в грі з "Динамо" Брест.

Карпати – Динамо Брест

Голи: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савіцкий, 83

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За львівські "Карпати" у грі з білорусами зіграли: воротарі Каніболоцький та Кудрик, Дубінчак, Слива, Халл, Гіоргадзе, Веремієнко, Мартінс, Кльоц, Назарина, Притула, Тлумак, Лях, Лейоус, Танчик, Геннадій Пасіч, Матар та Бойчук.

Натомість у складі "Динамо" Бресту зіграли українці Євген Хачереді, Олександр Нойок та Артем Мілевський, який вивів команду на поле як капітан.

У першому таймі "Карпати" провели два голи – відзначилися Танчик та Матар.

Наприкінці другої половини гри "леви" втратили перемогу, пропустивши 2 голи за 5 хвилин.

Карпати – Динамо Брест відео повного матчу

  • Перший офіційний матч у 2020 році "Карпати" проведуть у неділю, 23 лютого.
  • У Львові "зелено-білі" приймуть "Дніпро-1" у рамках чемпіонату України.
  • Після 18 турів УПЛ "Карпати" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
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