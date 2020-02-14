"Карпати" втратили перемогу в грі з "Динамо" Мілевського та Хачереді: відео

Львівські "Карпати" завершують підготовку до другої половини сезону. На тренувальному зборі в Туреччині "зелено-білі" втратили перемогу в грі з "Динамо" Брест.

Карпати – Динамо Брест

Голи: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савіцкий, 83

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За львівські "Карпати" у грі з білорусами зіграли: воротарі Каніболоцький та Кудрик, Дубінчак, Слива, Халл, Гіоргадзе, Веремієнко, Мартінс, Кльоц, Назарина, Притула, Тлумак, Лях, Лейоус, Танчик, Геннадій Пасіч, Матар та Бойчук.

Натомість у складі "Динамо" Бресту зіграли українці Євген Хачереді, Олександр Нойок та Артем Мілевський, який вивів команду на поле як капітан.

У першому таймі "Карпати" провели два голи – відзначилися Танчик та Матар.

Наприкінці другої половини гри "леви" втратили перемогу, пропустивши 2 голи за 5 хвилин.

Завершился первый матч "Динамо-Брест" на текущем тренировочном сборе. Боевая ничья против львовских "Карпат" - 2:2#fcdb1960 pic.twitter.com/t9xg3emqTw — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) February 14, 2020

Карпати – Динамо Брест відео повного матчу