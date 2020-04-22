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"Карпати" запропонували свого кандидата на посаду президента УПЛ

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Олег Смалійчук / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" скористалися своїм правом висунення кандидата на посаду президента УПЛ.

Кандидатом від "Карпат" став Олег Смалійчук – колишній віцепрезидент клубу. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті клубу.

"Карпати" вже надіслали офіційний лист з відповідним повідомленням на адресу Дирекції Прем'єр-ліги.

До слова На пост президента УПЛ офіційно зареєстрований тільки один кандидат – хто він

Та варто відзначити, що клуби УПЛ своїх кандидатів мали подати до п'ятниці, 17 квітня. У понеділок, 20 квітня, на сайті УПЛ було повідомлено лише про одного кандидата – Олександра Шевченка. Відтак чи приймуть заяву "Карпат" – поки невідомо.

Згідно з рішенням Дирекції Ліги, звітно-виборчі загальні збори учасників УПЛ відбудуться 27 квітня.

До цього про своє бажання взяти участь у виборах президента УПЛ також заявляли експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі та журналіст програми "Футбольний формат" Олег Ящук. Згідно з регламентом, кандидати повинні бути висунуті від клубів Ліги.

  • Протягом двох років елітним українським дивізіоном керував Томас Грімм. Швейцарець відмовився переобиратися на другий термін.
  • Чемпіонат України був призупинений в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Клубам гарантували два тижні на підготовку перед поновленням матчів.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: ФК Карпати УПЛ Новини Спорту Спорт Футбол
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