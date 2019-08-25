"Карпати" зароблять круглу суму на продажі нападника донецького "Шахтаря"

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Густаво Бланко-Лещук
Густаво Бланко-Лещук / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" продав аргентинського нападника Густаво Бланко-Лещука у турецький "Антальяспор". Частину коштів від цього трансферу отримають і львівські "Карпати".

Сума трансферу не озвучується. Однак на сайті Transfermarkt вартість гравця становить 1,8 мільйона євро.

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Та за даними журналіста Віктора Вацка, частину від трансферу нападника отримають львівські "Карпати". Саме з цього клубу перейшов гравець до "Шахтаря" на початку 2017 року. "Карпати" ж практикують, що прописують у контрактах відсоток від перепродажу гравця в наступний клуб. Тож "зелено-білі" можуть отримати до 300 тисяч євро.

Загалом за "Шахтар" Бланко Лещук зіграв 33 матчі в усіх турнірах, забив 8 м’ячів. Сезон-2018/19 провів на правах оренди в "Малазі". Його контракт з "Антальяспором" розрахований на чотири роки.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Карпати Трансфери
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