"Карпати" зацікавлені в ісландському форварді, який грав за інший клуб УПЛ

Львівські "Карпати" хочуть підписати колишнього нападника "Чорноморця" Арні Вільх'яльмссона.

Про це повідомляє SportArena з посиланнями на власні джерела.

Читайте також: Зірваний матч "Волині" та "Карпат": в УПЛ виступили із заявою

Львівський клуб вже зробив відповідну пропозицію самому футболістові. Контракт форварда належить польській "Термаліке", а в складі "Чорноморця" Вільх'яльмссон грав на правах оренди.

Арні Вільх'ялмссон претендував на звання найкращого гравця УПЛ в травні, але зайняв в голосуванні друге місце слідом за хавбеком "Карпат" Сергієм Мякушко. Також ісландський форвард ставав найкращим гравцем 27-го туру УПЛ.

За "Чорноморець" у весняній частині чемпіонату нападник провів 14 матчів, в яких забив 7 м'ячів. Гра Вільх'яльмссона не допомогла одеситам зберегти прописку в УПЛ на наступний сезон – в стикових матчах "Чорноморець" програв "Колосу" (0:0, 0:2).

"Карпати" ж в стикових матчах виступили вдаліше – вони обіграли "Волинь" (0:0, 3:1), завдяки чому залишилося в еліті українського футболу на наступний сезон.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram