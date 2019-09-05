"Карпати" зіграють благодійний матч проти учасника Ліги Європи

Львівські "Карпати" проведуть товариський матч проти румунської команди ЧФР "Клуж". Гра відбудеться у суботу, 7-го вересня о 17:00. Команди зіграють у Румунії.

Кошти від продажу квитків будуть передані на лікування дівчинки, яка страждає на рідкісну недугу.

"Клуж" приєднується до кампанії "Чудеса чудес" на підтримку Александри, чудової дитини, яка, на жаль, народилася з рідкісною вадою: у неї немає слухових каналів. Для того, щоб Александра змогла чути, їй необхідні надзвичайно складні операції, які можна виконати лише у Сполучених Штатах Америки і які загалом коштуватимуть 200 тисяч євро", – йдеться у повідомленні клубу. Квиток на цей матч коштує 5 леїв.

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Цим міжнародним спарингом львів'яни заповнять паузу, яка виникла у зв’язку з матчами національних збірних. Однак гравці збірних не зіграють. Через виклики до збірних у цьому матчі не зможуть взяти участь: Марвін Мартінс, Тім Халл (обидва – Люксембург), Мохамед Абукар (молодіжна збірна Фінляндії), Владислав Дубінчак, Артем Козак (обидва – молодіжна збірна України) та Кірил Кіриленка (молодіжна збірна Білорусі). Також продовжують відновлюватися після ушкоджень Олександр Кучер, Олексій Гуцуляк, Франціско Ді Франко та Крістіан Понде.

Таким чином тренерський штаб на чолі з Романом Санжаром у поєдинку проти чемпіона Румунії матиме нагоду перевірити, зокрема, і найближчий резерв першої команди.