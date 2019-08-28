"Карпати" знову зіграють з "Інгульцем": результати жеребкування Кубка України
У середу, 28-го серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. На цій стадії розпочинають участь і команди Української прем'єр-ліги.
У церемонії взяли участь головний тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко та асистент головного тренера юнацької збірної України U-18 Єгіше Мелікян.
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Результати жеребкування:
"Кремінь" (Кременчук) – "Олімпік" (Донецьк)
"Миколаїв" (Миколаїв) – "Чорноморець" (Одеса)
"Оболонь-Бровар" (Київ) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Минай-Закарпаття" (Ужгород) – "Волинь" (Луцьк)
"Альянс" (Липова Долина) – "Балкани" (Зоря)
"Буковина" (Чернівці) – "Львів" (Львів)
"Інгулець" (Петрове) – "Карпати" (Львів)
"Діназ" (Вишгород) – "Олександрія" (Олександрія)
"Рух" (Львів) – "Маріуполь" (Маріуполь)
"Агробізнес" (Волочиськ) – "Дніпро-1" (Дніпро)
Базовий день матчів – 25 вересня. Поєдинок "Рух" – "Маріуполь" відбудеться 2 жовтня через перенесення матчу Прем'єр-ліги "Маріуполь" – "Динамо" саме на 25 вересня.