Карпати – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Карпати – Зоря дивитися онлайн матч 25 серпня 2019 – УПЛ
Карпати – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" 25-го серпня приймуть "Зорю" в рамках 5-го туру чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.

По телебаченню поєдинок "Карпати" – "Зоря" футбольним вболівальникам покаже телеканал УНІАН. Початок матчу о 17:00.

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Матч "Карпати" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

На старті чемпіонату України "Карпати" набрали чотири очки. Водночас в активі луганського клубу 7 пунктів.

Онлайн-трансляція матчу Карпати — Зоря

Результат матчу "Карпати" – "Зоря" читайте по завершенню поєдинку на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря ФК Карпати УПЛ
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