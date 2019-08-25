Карпати – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Львівські "Карпати" 25-го серпня приймуть "Зорю" в рамках 5-го туру чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.
По телебаченню поєдинок "Карпати" – "Зоря" футбольним вболівальникам покаже телеканал УНІАН. Початок матчу о 17:00.
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Матч "Карпати" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.
На старті чемпіонату України "Карпати" набрали чотири очки. Водночас в активі луганського клубу 7 пунктів.
Онлайн-трансляція матчу Карпати — Зоря
Результат матчу "Карпати" – "Зоря" читайте по завершенню поєдинку на сайті Спорт24.
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