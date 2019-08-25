"Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові: відео

Луганська "Зоря" у 5-у турі чемпіонату України провела матч у Львові проти "Карпат". "Зорі" вдалося здобути мінімальну перемогу.

Карпати – Зоря 0:1

Гол: Будківський, 58

Читайте також: Закордонний клуб відмовляється продати нападника збірної України

У четвер "Зоря" провела виснажливий матч проти "Еспаньйола" в рамках Ліги Європи й програла. Поєдинок проти "Карпат" для луганців третій за тиждень, оскільки 18 серпня програли ще й "Олександрії". У матчі проти "левів" підопічні Віктора Скрипника хотіли перервати невдалу серію.

У свою чергу "Карпати" в 4-у турі на виїзді перемогли аутсайдера ліги "Олімпік" і прагнули розвинути успіх у наступному матчі.

Неймовірний тайм Підківки

На 13 хвилині поєдинку шанс відкрити рахунок мав Будківський. Він небезпечно замикав навіс, але Роман Підківка виручив команду. Після кутового Пилип знову пробив, на цей раз вище.

"Леви" відповіли відразу. Понде вийшов віч-на-віч з Шевченком та переграв голкіпера. Але рефері зафіксував офсайд. Понде був на корпус попереду найближчого гравця "Зорі".

На 27 хвилині Кочергін потужно вистрілив метрів з 25-и, але Підківка знову був на висоті. За дві хвилини у "Зорі" пройшла позиційна атака. Михайличенко навісив, Хомченовський невдало прийняв, але Кочергін підібрав м'яч і зміг вдарити. Та знову Підківка врятував команду.

На 32 хвилині Кочергін змістився з лівого флангу і вистрілив з-під захисника. Підківка парирував і цей удар. На перерву команди пішли за нулів на табло.

Переможний гол Будківського

Відразу по перерві хорошу нагоду забити мали "Карпати". Оборонці "Зорі" дозволили вистрілити Гуцуляку. Нападник "левів" цілив у "дев'ятку", але Шевченко відбив удар. На 55 хвилині здалеку небезпечно пробив Вербний. Але й у цьому епізоді Шевченко виручив партнерів.

Після двох небезпечних моментів "Карпат" свою нагоду забити використали гості. На 58 хвилині після кутового гол забив Пилип Будківський. Нападник "Зорі" відклеївся від оборонців і потужним ударом головою не залишив шансів Підківців – 1:0.

На 61 хвилині "Зоря" могла подвоїти перевагу. Михайличенко розрядив гармату зі штрафного, але Підківка впорався з пострілом. Після цього "Зорі" вдалося "засушити" гру. Гості не дозволяли "Карпатам" створювати небезпеку біля своїх воріт й були пасивні при організації власних атак.

На 88 хвилині нічию для "Карпат" міг вирвати Діого. Футболіст "левів" головою замикав простріл у штрафний "Зорі", але пробив неточно.

У наступному турі чемпіонату України "Зоря" вдома прийме київське "Динамо". У свою чергу "Карпати" відправляться у Чернігів на матч проти "Десни", яка сенсаційно посідає другу сходинку в турнірній таблиці.

Карпати – Зоря – відеоогляд матчу