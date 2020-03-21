Кашляв кров'ю: італійський спортсмен розповів, як заразився коронавірусом

Італійський бігун Едоардо Меллоні розповів, за яких обставин був госпіталізований в одну з лікарень Мілана. На початку поточного тижня спортсмен був заражений коронавірусом.

Слова Меллона призводить видання AIPS Media.

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Зараз зі мною все гаразд. На щастя, я вчасно потрапив до лікарні. У відділенні невідкладної допомоги в мене діагностували пневмонію, а потім провели тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Хворобу в мене виявили на початковому етапі. Тому я сподіваюся незабаром повернутися додому .



Все почалося зі звичайної лихоманки. У мене була температура 37,5 і невеликий кашель. Але з часом кашель ставав все сильніше. Дійшло до того, що напади тривали по 5-10 хвилин без зупинки. У якийсь момент я помітив, що кашляю кров'ю. Також не можна нехтувати ще одним симптомом – повна або приватна втрата нюху і почуття смаку,

– розповів Меллона.

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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