Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про особливості роботи в проєкті "гірників". Португальський наставник зазначив, що хотів би зберегти лідерів, але готовий розвивати молодь в разі їх відходу.

Також Каштру зізнався, що не зацікавлений в підписанні контракту з іншим клубом і повністю зосереджений на роботі в "Шахтарі". Його слова цитує "ПроФутбол".

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Мене не цікавить, чи може мене хтось підписати. Думаю тільки про "Шахтар". Завжди був дуже спокійним, якщо піду з "Шахтаря" – у мене буде робота. Але "Шахтар" в будь-якому випадку залишиться таким, як і був. Запам'ятайте, майбутнє "Шахтаря" залежить не від тренера, а від президента. Жоден тренер не може вплинути на цей клуб, у "Шахтаря" є власний проєкт, який побудував президент. Будь-якому тренеру не потрібно буде будувати щось своє, він вже буде працювати всередині проєкту.

"Мені подобаються мої футболісти, але потрібно реально дивитися на речі, оцінювати свою роль в клубі. Якщо втрачу якогось гравця – що я можу зробити? Мені потрібно готувати інших футболістів. Наприклад, хотів би завжди мати в складі Степаненка і Тайсона. Але якщо когось продадуть, то я нічого не зможу зробити", – розповів він.

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