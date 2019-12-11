Каштру назвав заявку "Шахтаря" на гру з "Аталантою": список

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"Шахтар" назвав свою заявку на гру з "Аталантою" / ukrinform.ua

У середу, 11 грудня, "Шахтар" проведе у Харкові вирішальну гру Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти". Тренер "гірників" ще напередодні визначив заявку на гру, куди потрапив 21 гравець.

У вирішальній грі вирішиться доля другої путівки у плей-офф турніру. Шанси поборотися за неї мають як "Шахтар", так і "Аталанта", а також загребське "Динамо", яке прийме у своїх стінах чемпіонів Англії "Манчестер Сіті".

До слова: Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Заявка "Шахтаря" на гру

Воротарі

  • Андрій Пятов;
  • Олексій Шевченко;
  • Анатолій Трубін.

Захисники

  • Сергій Кривцов;
  • Давид Хочолава;
  • Микола Матвієнко;
  • Ісмаїлі;
  • Додо.

Півзахисники

  • Тарас Степаненко;
  • Тайсон;
  • Маркос Антоніо;
  • Дентіньо;
  • Марлос;
  • Тете;
  • Євген Коноплянка;
  • Манор Соломон;
  • Віктор Коваленко;
  • Алан Патрік;
  • Маркіньос Сіпріано;
  • Сергій Болбат.

Нападник

  • Жуніор Мораєс.

Шахтар – Аталанта, заявка
Заявка "Шахтаря" на гру з "Аталантою"

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Шахтар ФК Аталанта
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