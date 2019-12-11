Каштру назвав заявку "Шахтаря" на гру з "Аталантою": список
У середу, 11 грудня, "Шахтар" проведе у Харкові вирішальну гру Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти". Тренер "гірників" ще напередодні визначив заявку на гру, куди потрапив 21 гравець.
У вирішальній грі вирішиться доля другої путівки у плей-офф турніру. Шанси поборотися за неї мають як "Шахтар", так і "Аталанта", а також загребське "Динамо", яке прийме у своїх стінах чемпіонів Англії "Манчестер Сіті".
До слова: Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Заявка "Шахтаря" на гру
Воротарі
- Андрій Пятов;
- Олексій Шевченко;
- Анатолій Трубін.
Захисники
- Сергій Кривцов;
- Давид Хочолава;
- Микола Матвієнко;
- Ісмаїлі;
- Додо.
Півзахисники
- Тарас Степаненко;
- Тайсон;
- Маркос Антоніо;
- Дентіньо;
- Марлос;
- Тете;
- Євген Коноплянка;
- Манор Соломон;
- Віктор Коваленко;
- Алан Патрік;
- Маркіньос Сіпріано;
- Сергій Болбат.
Нападник
- Жуніор Мораєс.
Заявка "Шахтаря" на гру з "Аталантою"
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