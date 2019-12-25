Каштру не має достатнього авторитету серед гравців "Шахтаря", – ексгравець збірної України

Колишній гравець "Металіста" та збірної України Сергій Кандауров оцінив адаптацію португальського фахівця Луїша Каштру в "Шахтарі".

Кандауров вважає, що Луїш Каштру ще не досить освоївся в донецькому клубі.

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Мені здається, в донецькій команді він себе ще не знайшов. Показовим моментом стала заміна одного з молодих бразильських легіонерів, якому він навіть не потиснув руку. На мій погляд, у Луїша Каштру ще немає достатнього авторитету серед футболістів. Або він його не завоював, або якісь проблеми в клубі або команді ще існують,

– цитує Кандаурова UA-Футбол.

Нагадаємо, Каштру очолив "Шахтар" влітку цього року. Попереднім місцем роботи 58-річного фахівця була "Віторія Гімараєш".

"Шахтар" зіграє проти "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи.