Катар виграв Кубок Азії, у фіналі залітали неймовірні голи: відео
Кубок Азії вперше в історії завершився тріумфом збірної Катару. У фінальному матчі була бита більш іменита команда Японії.
Японія – Катар – 1:3
Голи: Мінаміно, 69 – Альмоез, 12, Хатім, 27, Афіф, 83 (пен.)
У дебюті матчу прекрасним голом вивів вперед Катар Альмоез. Прийнявши м'яч у штрафному майданчику, футболіст обробив його та пробив ударом через себе.
Не менше яскраво Катар закріпив перевагу. Своє прізвище на табло записав Хатім.
По перерві Японія відродила інтригу. Мінаміно прийняв м'яч у штрафному і завдав ідеальний удар низом у правий кут воріт – 1:2.
Проте під завісу матчу Катар відновив перевагу у два голи. Афіф реалізував пенальті.
Таким чином, Катар вперше в історії став найсильнішою командою на своєму континенті.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45