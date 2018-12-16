Катар виграв Кубок Азії, у фіналі залітали неймовірні голи: відео

Кубок Азії вперше в історії завершився тріумфом збірної Катару. У фінальному матчі була бита більш іменита команда Японії.

Японія – Катар – 1:3

Голи: Мінаміно, 69 – Альмоез, 12, Хатім, 27, Афіф, 83 (пен.)

У дебюті матчу прекрасним голом вивів вперед Катар Альмоез. Прийнявши м'яч у штрафному майданчику, футболіст обробив його та пробив ударом через себе.

Не менше яскраво Катар закріпив перевагу. Своє прізвище на табло записав Хатім.

По перерві Японія відродила інтригу. Мінаміно прийняв м'яч у штрафному і завдав ідеальний удар низом у правий кут воріт – 1:2.

Проте під завісу матчу Катар відновив перевагу у два голи. Афіф реалізував пенальті.

Таким чином, Катар вперше в історії став найсильнішою командою на своєму континенті.

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