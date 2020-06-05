У Катарі оголосили про завершення будівництва в місті Ер-Райян стадіону Education City Stadium. Арена у 2022 році прийме матчі чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляють видання Gulf Times і Qatar Day, а також агентство Qatar News Agency.

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Відкриття стадіону відбудеться 15 червня

Стадіон розрахований на 45 тисяч глядачів. Арена Education City Stadium за формою нагадує діамант.

Офіційна церемонія відкриття стадіону відбудеться 15 червня.



Education City Stadium / Фото aljazeera.com

Education City Stadium став третім стадіоном, побудованим до ЧС-2022.

Раніше були здані Khalifa International Stadium у Досі та Al Janoub Stadium в Ель-Вакрі, що вміщають по 40 тисяч глядачів.



Education City Stadium / Фото aljazeera.com

ЧС-2022 пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку.