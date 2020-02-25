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Яскравий камбек: українська тенісистка Катерина Бондаренко здобуває перемогу на старті турніру

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Катерина Бондаренко здобула вольову перемогу / xsport.ua

У першому колі турніру в Акапулько українка Катерина Бондаренко зустрілась із суперницею з Чорногорії Данкою Ковініч. Українка зробила неймовірний камбек.

Українка Катерина Бондаренко пробилася до другого раунду турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Акапулько (Мексика) з призовим фондом 250 тисяч доларів.

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Катерина Бондаренко – Данка Ковініч 2:0 (6:7 (7), 6:4, 6:2)

У стартовому матчі Бондаренко здобула перемогу над Данко Ковініч з Чорногорії. Перший сет українка програла на тай-брейку, але зуміла зробити чудовий камбек. 

Матч тривав 2 години 50 хвилин.

Зазначимо, Бондаренко-молодша пропустила понад рік через народження другої дитини. Катерина Бондаренко вперше перемогла Ковініч. У зустрічах між цими тенісистками двічі перемогу святкувала представниця Чорногорії.

У другому колі українка зіграє з британською тенісисткою Хізер Вотсон, яка посідає 69 місце у рейтингу WTA.

Огляд матчу Катерина Бондаренко – Данка Ковініч

Додамо, що турнір WTA в Акапулько двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018). 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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