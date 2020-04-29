24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Катмен Володимира Кличка: Для нокауту Джошуа не вистачило одного удару

- Читать новость на русском
Джейкоб Дюран
Джейкоб Дюран / AllBoxing

Знаменитий катмен Джейкоб Дюран, який в 2016 році працював в куті Володимира Кличка, згадав про поєдинок українця з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Джейкоб Дюран в інтерв'ю Sky Sports заявив, що українцеві не вистачило одного потужного удару, щоб добити британця.

Читайте також Кличко повернеться і поб'є Ф'юрі, – тренер українця

"Володимир і Віталій говорили рідною мовою, тому я їх не розумів. Я б хотів, щоб ми могли повернути минуле і знову це зробити. Якби у Володимира було на п'ять відсотків більше енергії, він би завершив бій. Для нокауту Джошуа не вистачило одного удару", – сказав Дюран.

Рівно 3 роки тому, 29 квітня 2017 року, у Лондоні Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. Після цього українець оголосив про завершення кар'єри.

Кличко – Джошуа відео бою

Кличко повернеться?

  • У березні 2019 року платформа DAZN, яка здійснює платні трансляції, запропонувала Володимиру Кличку контракт за повернення в ринг.
  • Повідомлялося, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.
  • Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал.
  • Сам Кличко ухиляється від прямої відповіді щодо повернення у бокс. Володимир заявив, що готовий повернутися заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
  • Форман став чемпіоном світу у 45 років та 299 днів. Володимиру Кличку 45 років виповниться у 2021 році.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Ентоні Джошуа Кличко – Джошуа Володимир Кличко Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Відомий боксер пофарбував волосся в кольори прапора України: фото
сьогодні , 11:48 Відомий боксер пофарбував волосся в кольори прапора України: фото
Юрій Семенюк
Український скульптор працює над створенням статуї Ломаченка: відео
28 квітня , 19:38 Український скульптор працює над створенням статуї Ломаченка: відео
Юрій Семенюк