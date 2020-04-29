Катмен Володимира Кличка: Для нокауту Джошуа не вистачило одного удару

Знаменитий катмен Джейкоб Дюран, який в 2016 році працював в куті Володимира Кличка, згадав про поєдинок українця з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Джейкоб Дюран в інтерв'ю Sky Sports заявив, що українцеві не вистачило одного потужного удару, щоб добити британця.

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"Володимир і Віталій говорили рідною мовою, тому я їх не розумів. Я б хотів, щоб ми могли повернути минуле і знову це зробити. Якби у Володимира було на п'ять відсотків більше енергії, він би завершив бій. Для нокауту Джошуа не вистачило одного удару", – сказав Дюран.

Рівно 3 роки тому, 29 квітня 2017 року, у Лондоні Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. Після цього українець оголосив про завершення кар'єри.

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Кличко повернеться?

У березні 2019 року платформа DAZN, яка здійснює платні трансляції, запропонувала Володимиру Кличку контракт за повернення в ринг.

Володимиру Кличку контракт за повернення в ринг. Повідомлялося, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал.

Сам Кличко ухиляється від прямої відповіді щодо повернення у бокс. Володимир заявив, що готовий повернутися заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Форман став чемпіоном світу у 45 років та 299 днів. Володимиру Кличку 45 років виповниться у 2021 році.

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