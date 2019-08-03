Кайфую в "Зеніті": скандальний Ракіцький розповів про адаптацію в Росії

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький розповів про адаптацію в новій команді і країні.

Ракіцький, який раніше грав за "Шахтар", поділився думкою про перші шість місяців, проведені в таборі "Зеніту".

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"Вийшло, як я і розраховував. Адже коли тільки прийшов – відразу сказав, що хочу стати чемпіоном. Ми ними стали. Значить все добре пройшло. А адаптація – її, вважайте, і не було. Тепер треба захищати титул в новому сезоні. Якщо зробимо і це – будемо великі молодці. Ще треба в Лізі чемпіонів гідно виступити", – цитує Ракіцького "Матч ТВ".

30 років для центрального захисника можна вважати розквітом, піком кар'єри. Тим більше якісь малолітні кроки в футболі вже пройшов. Так що – грай! Скажу більше – зараз, тут, в "Зеніті" я кайфую. Божевільне за красою місто, прекрасний стадіон, на який по 50-60 тисяч чоловік ходить, вболівальники приголомшливі. Мені тут дуже добре.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін"), Денис Кулаков ("Урал") та Денис Сагуткін ("Єнісей"). Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".

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Також вирушили до Росії півзахисники Артем Полярус, який перебрався з "Олександрії" в "Хімки", і Руслан Кисіль, який прилучився до "Балтики".

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".