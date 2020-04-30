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Раптово помер бразильський футболіст Кайо Сілва

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Кайо Сілва помер – причина смерті футболіста, коротка біографія
Кайо Сілва / twitter.com/JEsportee

У Бразилії несподівано помер гравець футбольного клубу "Індепендьєнте" Кайо Сілва. Футболіст загинув у бразильському місті Сан-Паулу.

Як повідомляє The Sun, футболіст "Індепендьєнте" загинув від удару струмом під час гри з повітряним змієм.

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За інформацією ЗМІ, змій 21-річного футболіста вдарився об лінію електропередач і спортсмен отримав смертельний удар струмом.

Клуб висловив співчуття родичам у зв’язку з загибеллю гравця і назвав подію "жахливим інцидентом".

Сілва виступав за "Індепендьєнте" – клуб четвертого дивізіону чемпіонату Бразилії.

Футболіст грав на позиції лівого захисника. У 22 матчах Кайо Сілва відзначився 6 забитими м’ячами.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Втрати
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