Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна 2-го жовтня пробилася до півфіналу на турнір категорії Premier Mandatory у Пекіні. В 1/8 фіналу українка у виснажливому поєдинку зламала опір Софії Кенін.

Поєдинок у Пекіні тривав понад дві з половиною години, оскільки тенісистки зіграли всі три сети.

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Українка перевершила представницю США за всіма показниками: Світоліна виконала більше ейсів, зробила менше подвійних помилок, виграла більше очок на подачі та прийомі.

Також Еліна вразила своєю грою. Українці вдалося виграти декілька вкрай складних розіграшів, які стали вирішальними в протистоянні.

Еліна Світоліна – Софія Кенін відеоогляд матчу

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з Кікі Бертенс. В 1/16 фіналу Бертенс вибила представницю України Даяну Ястремську.

Окрім того, Бертенс одна з прямих конкуренток Світоліної в боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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