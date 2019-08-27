Кемпбелл назвав свою головну перевагу у бою проти Ломаченка

Британський боксер Люк Кемпбелл вийде в ринг проти чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBO та WBA українця Василя Ломаченка. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси.

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Кемпбелл віддає належне Ломаченку. Адже українець – лідер рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії.

"Так, він кращий у світі. І не просто так. Це реальність. Але він займає ту позицію, на яку претендую я. Я хочу битися і перемагати кращих з кращих. Я хочу заробити, завоювати авторитет. Він кращий не тому, що у нього яскравий стиль. А тому, що він побив топ опонентів і став чемпіоном світу в трьох вагових дивізіонах", – цитує Кемпбелла видання vRinge.com.

На думку британця, він має перевагу у бою проти Ломаченка, яку не мали попередні суперники українця. І мова йде не про антропометричні особливості (ріст Ломаченка 1,7 метра, у той час як у Кемпбелла – 1,75 метра. При цьому розмах рук українця складає 1,66 метра, а його суперника – 1,8 метра).

"Думаю, більшість його опонентів просто не вірили в перемогу. Вони ще до бою давали йому перевагу. Давали перевага людині, який і без того дуже хороший. Я точно не з їх числа. Я думаю тільки про одне: "Я потраплю по тобі щосили, і ти точно це відчуєш". От і все", – розповів Кемпбелл.

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Варто додати, що у підготовці до бою проти Ломаченка британець використовує особливість тренування українця. Мова йде про одночасний бій з трьома боксерами.

"Ми знаємо все про тренувальні методи Ломаченко. Тому один раз в тиждень я спарингую відразу ж з трьома опонентами. Спершу було дуже важко, але я вже втягнувся, я вже звик", – підсумував Кемпбелл.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. Онлайн-трансляція, відео бою та його результат – на сайті Спорт24.