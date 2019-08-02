Кемпбелл виявився важчим за Ломаченка, обом боксерам треба схуднути на 5 кілограмів

За 30 днів до бою Ломаченко – Кемпбелл відбулося офіційне зваження обох боксерів. Британець виявився важчим за Ломаченка.

Ломаченко під час зваження показав вагу у 65,32 кг. Його суперник заважив на 66,86 кг. При цьому що обоє боксерів виступають у легкій вазі, і перед боєм мають важити до 61,2 кг. Та згідно з регламентом, вага боксерів не повинен перевищувати 10-відсотковий бар'єр за 30 днів до поєдинку (67,36 кг).

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Бійцям також буде необхідно буде пройти ще два обов'язкових зважування – за 2 тижні до бою (17 серпня) і за тиждень (24 серпня).

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Поєдинок відбудеться на The O2 Arena.