Кемпбела після бою з Ломаченком відвезли в госпіталь

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Василь Ломаченко – Люк Кемпбел
Василь Ломаченко – Люк Кемпбел / twitter.com/bet365

Британець Люк Кемпбел після поразки від українця Василя Ломаченка відправився в госпіталь і не був присутній на прес-конференції. Люк програв у титульному поєдинку.

Промоутер британця Едді Хірн повідомив, що Кемпбел відправився у лікарню відразу після поєдинку. За його словами, це запобіжні заходи.

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На думку Хірна, Кемпбел не мав шансів перемогти українця, хоча й провів чудовий бій.

Ломаченко нічим мене не здивував в бою. Він дав хороший бій, як і завжди. Мене більше здивував Кемпбел, який провів неймовірний бій. Люк виграв 3-4 раунди, результати записок суддів повинні бути ближчі. Але Ломаченко виграв чесно. Що потрібно було зробити Кемпбелу, щоб побити Ломаченко? Нічого. Він би не зміг перемогти Ломаченко, це неможливо.

Але сподіваюся, що Люк повернеться і побореться за титул. Незабаром Ломаченко стане абсолютом, це очевидно. Зараз Коммі й Лопес розіграють пояс IBF, а потім Василь прийде й забере його. Неважливо, хто з них буде йому протистояти,
– сказав Хірн.

У поєдинку за три чемпіонські титули Василь переміг Кемпбела одноголосним рішенням суддів.

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Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кемпбелл Новини Спорту
Джерело: FightHype.com
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