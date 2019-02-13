Керівництво "Кардіффа" пояснило, чому поки не заплатило за трансфер Еміліано Сала "Нанту"
Валлійський "Кардіфф Сіті" поки не перевів 15 мільйонів фунтів французькому "Нанту" за трансфер форварда Еміліано Сала. Останній загинув, коли направлявся літаком до нової команди вже після підписання контракту.
Як повідомив президент "Кардіффа" Мехмет Далман, у клубі не відмовляються у сплаті цієї суми. Однак вони зараз збирають інформацію. Про це він розповів у коментарі BBC.
"Ми все ще перебуваємо в процесі збору інформації, і цей процес буде тривати. І коли ми досягнемо рівня, де у нас буде достатньо інформації, я впевнений, що ми сядемо з "Нантом" і будемо рухатися вперед", – переконаний Далман.
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За словами президента "Кардіффа", у клубі намагаються отримати повну картину подій.
"Ми просто говоримо, будь ласка, зрозумійте, що є багато питань, на які необхідно відповісти, і це те, що ми намагаємося зробити", – заявив Далман.
При цьому "Нант" може подати на "Кардіфф" позов щодо виплати суми за трансфер Еміліано Сала.
"Нант" говорить про гроші, які їм належать, і хоче подати позов. Але ми не згодні з цим, з огляду на надзвичайність ситуації та трагічні обставини. Ми не робимо позитивних або негативних заяв, просто просимо почекати, тому що є багато питань", – підсумував Мехмет Далман.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони і виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
- Попередній звіт про причини авіакатастрофи над Ла-Маншем, під час якої загинули Еміліано Сала та Дейв Ібботсон, буде опубліковано до кінця лютого 2019 року.