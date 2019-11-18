Керівництво "Ворскли" дало новому тренеру 4 матчі, – журналіст

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Юрій Максимов / ФК "Ворскла"

15 листопада колишній півзахисник "Динамо" і збірної України Юрій Максимов змінив на посаді наставника "Ворскли" Віталія Косовського.

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про завдання нового головного тренера "Ворскли" Юрія Максимова.

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В останні рік-півтора всі стратегічні рішення приймала зв'язка віце-президента Лисака і спортивного директора Фундерата. Рішення про запрошення Максимова відбулося після зустрічі власника клубу Костянтина Жеваго з керівництвом. Президент команди Черняк першим набрав Максимова. Мабуть, вектор впливу по "Ворсклі" трохи змінився.

За нашою інформацією, Максимову дали 4 матчі. Він не виконуючий обов'язки, а головний тренер. Але йому керівництво поставило задачу розібратися за 4 матчі,
– сказав Співаковський.

До слова, в наступних 4 турах "Ворскла" в УПЛ зіграє з "Дніпром-1", "Колосом", "Олександрією" та "Карпатами".

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
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