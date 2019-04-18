Керівництво "Зорі" не прийняло відставку Юрія Вернидуба
Юрій Вернидуб залишається на посаді головного тренера луганської "Зорі". Керівництво клубу не прийняло відставку наставника.
Юрій Вернидуб не прийшов на післяматчеву прес-конференцію після поразки команди у півфіналі Кубка України "Інгульцю".
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Одразу після цього з’явилася інформація, що Юрій Вернидуб подасть у відставку до кінця тижня. Та як стало відомо FootBoom, Юрій Вернидуб дійсно подав у відставку, але вона не була прийнята керівництвом "Зорі". Таким чином, тренер продовжить роботу з командою.
Варто додати, що Юрій Вернидуб вже цього сезону подавав у відставку. Це сталося після поразки німецькому "РБ Лейпциг" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи в серпні 2018 року. Але тоді керівництво "Зорі" теж її не прийняло. При цьому що лише в липні 2018 року Вернидуб підписав нову угоду з клубом на два роки.
"Зоря" займає п’яте місце в чемпіонаті України. Воно поки не гарантує місце у єврокубках на наступний сезон.
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