Кейн неймовірним голом з центру поля приніс перемогу "Тоттенхему" над "Ювентусом": відео

1336 Читать новость на русском
Гаррі Кейн
Гаррі Кейн / twitter Harry Kane

Англійський "Тоттенхем" та італійський "Ювентус" зіграли на Міжнародному кубку чемпіонів. Перемогу здобув "Тоттенхем" завдяки голу вже у доданий арбітром час.

Це був перший матч для команд на турнірі. При цьому ці команди вже зустрічалися на цьому турнірі у 2016 році. Тоді переміг "Ювентус" 2:1. З таким же рахунком італійський клуб перемагав і в цьому матчі. Спочатку Буффон пропустив від Ламели. А згодом у другому таймі за чотири хвилини "Юве" вийшов вперед – голами відзначилися Ігуаїн та Роналду.

Читайте також: Український чемпіон світу потрапив у список майбутніх зірок Європи за версією World Soccer

Та Лукас за п'ять хвилин відновив статус-кво. І коли матч наближався до фінального свистка, все той же Лукас обікрав суперника у центрі поля, і Кейн завдав удар в дотик. М'яч перелетів Щенсни (воротар не зумів дотягнутися до м'яча) та залетів у ворота.

Ювентус – Тоттенхем 2:3
Голи: Ігуаїн, 56, Роналду, 60 – Ламела, 31, Лукас, 65, Кейн, 90+3

Відео голу Кейна у ворота "Ювентуса"

 

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
22 липня
131242
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус Тоттенхем
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
348
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9541
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
370
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2520
Новини
Більше новин
Залиште відгук