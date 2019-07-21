Кейн неймовірним голом з центру поля приніс перемогу "Тоттенхему" над "Ювентусом": відео

Англійський "Тоттенхем" та італійський "Ювентус" зіграли на Міжнародному кубку чемпіонів. Перемогу здобув "Тоттенхем" завдяки голу вже у доданий арбітром час.

Це був перший матч для команд на турнірі. При цьому ці команди вже зустрічалися на цьому турнірі у 2016 році. Тоді переміг "Ювентус" 2:1. З таким же рахунком італійський клуб перемагав і в цьому матчі. Спочатку Буффон пропустив від Ламели. А згодом у другому таймі за чотири хвилини "Юве" вийшов вперед – голами відзначилися Ігуаїн та Роналду.

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Та Лукас за п'ять хвилин відновив статус-кво. І коли матч наближався до фінального свистка, все той же Лукас обікрав суперника у центрі поля, і Кейн завдав удар в дотик. М'яч перелетів Щенсни (воротар не зумів дотягнутися до м'яча) та залетів у ворота.

Ювентус – Тоттенхем 2:3

Голи: Ігуаїн, 56, Роналду, 60 – Ламела, 31, Лукас, 65, Кейн, 90+3

Відео голу Кейна у ворота "Ювентуса"