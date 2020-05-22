Кіберспортсмен видавав себе за дівчину, щоб взяти участь в жіночому турнірі: фото

Під час жіночого турніру з Counter-Strike: Global Offensive – Lenovo Legion of Valkyrie – сталася неординарна ситуація. Одним з учасників турніру виявився чоловік.

Турнір проходив в онлайні. Організатори турніру вчасно запідозрили гравця в обмані, повідомляє "Чемпіонат".

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Організатори припускали, що деякі гравці спробують обдурити їх. Щоб уникнути цього учасників попросили включити веб-камери. Шахрай надів перуку, окуляри і маску. Маска якраз і видала його.

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Lenovo's female CSGO event requires players to play with the camera on. But someone was found to be a guy with a wig LMAOOOOO pic.twitter.com/OvDHf1z2pS — Flora ୧⍤⃝ (@PanYijingFlora) May 19, 2020

Варто зазначити, що якою б дурною не здавалася ця спроба обману, важко не погодитися з тим, що гравець грамотно змінив свою справжню зовнішність.

Ймовірно, якби не проникливість організаторів чемпіонату, обман так і не був би розкритий.

Що відомо про турнір Lenovo Legion of Valkyrie

Чемпіонат Lenovo Legion of Valkyries проходить в Таїланді з 18-го по 22 травня, в ньому беруть участь 33 жіночих колектива. На турнірі розігрують призовий фонд у розмірі 1 тисячі доларів, з яких переможець отримає 600.