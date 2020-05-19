Кікбоксер Журавльов: Слова Усика про єдиний народ і братство були правильні до 2014 року
Український кікбоксер Павло Журавльов прокоментував політичні висловлювання боксера Олександра Усика. Довкола Усика розгорнувся скандал після участі у релігійному фільмі, який вихваляє єдність України і Росії попри військове вторгнення РФ.
Журавльов в інтерв'ю Tribuna.com висловив думку, що погляди Усика були актуальними до 2014 року, коли Росія ще не анексувала Крим та не розпочала війну на Донбасі.
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Я думаю, що, якщо слухати висловлювання Усика про єдиний народ і про братство, всі ці речі правильні і хороші з одним маленьким винятком. Вони були правильними і хорошими до 2014 року,
– заявив Журавльов.
На думку кікбоксера, життя не зіштовхнуло Усика з тими проблемами, які виникли у багатьох людей у зв'язку з подіями 2014 року.
"У нього так склалася життєва ситуація і він хоче всіх об'єднати, помирити", – додав Павло.
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Журавльов вважає, що Усика не потрібно вмішувати в неспортивні теми.
"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно його вмішувати туди, куди не варто його вмішувати. Хто ображається, нехай пробачить. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а вона відрізняється від нашої, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – зазначив спортсмен.
- Протягом останніх місяців Усик дав інтерв'ю колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко та журналісту Дмитру Гордону.
- Боксер поділився політичними поглядами, які викликали резонанс в українському суспільстві.
- Також Усик і Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.
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